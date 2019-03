Var dette alt?

Forleden dag så jeg en joggende tulling i shorts og T-skjorte. På Byåsen i slutten av februar. Én ting er å irritere seg over ungdom i ankelsokker og converse som snubler seg frem i dypsnøen midtvinters. De har sommersko på føttene, men enorme dunjakker som er best egnet til å ha på seg under en ekspedisjon til Sydpolen eller Grønland. Men folk i shorts utendørs i februar, det tar kaka.