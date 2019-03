Skigard rundt fjellhytta? Nei, takk

Han siktet til de enorme kurukene vi må fjerne hver gang vi er der i sommermånedene, når et trettitalls kyr er på sommerferie i hyttenabolaget. Vi er begge enige om at det er fabelaktig med beitende kuer som bidrar til å bevare det vakre kulturlandskapet. Fjellfloraen blir ikke finere enn når sauer og kuer slipper til med sin kontinuerlige appetitt på alt som er grønt og blomstrende. Men helt uproblematisk er det ikke. Kuene ser rødt når Theo er i nærheten. Og Theo er heller ikke spesielt begeistret for digre kveg som tar seg til rette kliss inntil hytteveggen vår. Det blir lett litt dårlig stemning, dyrene i mellom. Det hender vi ikke kommer oss ut av hytta fordi vi er omringet av beitende dyr med bjeller. Vi må vente til de har spist seg ferdig. Det verste er likevel når Theo, i ren frustrasjon, finner ut at han vil rulle seg i kumøkka. Virkelig gni det inn i pelsen. Vil ikke akkurat si det er en god start på dagen å måtte vaske hunden fri for fersk kuskit før vi kommer oss ut på tur. Men det har sin sjarm. Beitinga, altså.