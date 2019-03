Stille spenning

Dette kunne for så vidt ha vært et bilde av et landskap i sterkt sollys. Men de mørke skyggene, den blålige fargen over bakken og den mørkeblå himmelen forsterker inntrykket av at dette er et nattlig motiv; en skyfri nattehimmel, med en lav fullmåne som kaster lys helt inn til potteplantene på innsiden av glasset. De små stilkene som stikker opp, understøttes av bildets tittel: «Vinterdvale». Alt ligger stille, i dvale.