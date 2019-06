Et månedslangt millisekund

Saken oppdateres.

Når begrepet «fotorealisme» brukes, indikerer det at det faktisk ikke er et fotografisk bilde, men et tegnet eller malt uttrykk som er så virkelighetstro i sin gjengivelse av detaljer, lys og overflater at dette nesten like så godt kunne ha vært forvekslet med et fotografi. Men det er det altså ikke. Dette, for eksempel, er en blyanttegning.

Helt tilbake til skoledagene har vi vel alle hatt en beundring for dem som kan tegne slik at det «ser ut som virkeligheten», den ytre virkelighet med andre ord. Fascinasjonen gjør seg nesten selvfølgelig gjeldende når det dreier seg om dette bildet av vannmasser i bevegelse også. Det er to meter bredt og vitner om en enorm beherskelse av håndverket; nemlig blyanttegning. De letteste skumlagene på vannoverflaten, de minste vanndråper, de mørkeste bølgeryggene og de skjøreste små krusningene er gjengitt. Nettopp slik det kan betraktes «i virkeligheten».

Om verket: «Borestranden, 12. februar 2017», blyant på papir, 150 x 200 cm KAN SES: Ett av verkene på Trøndelagsutstillingen 2019. Vises i perioden 25. mai - 4. august på Trøndelag Senter for Samtidskunst i Trondheim og i perioden 5. - 27. oktober hos Levanger Kunstforening/LevArt KUNSTNER: Line Anda Dalmar (f. 1983) TIDLIGERE VERKER: Line Anda Dalmar er utdannet både ved Konstfack i Stockholm og innenfor fotografi ved Kunsthøgskolen i Bergen. Hun jobber allsidig, både innenfor film, tegning og skulptur. Gjennomgående i hennes arbeid er avbildning av omgivelsene, som en registrering der enkeltverkene føyer seg inn i en kontinuerlig registrering. Hun har stilt ut på blant annet Babel Visningsrom i Trondheim, i Galleri Hi10 i Skien, Bodø Kunstforening, Vesterheim Museum i Decorah IA i USA og Altes Finanzamt i Berlin. Hun ble også antatt til Trøndelagsutstillingen 2018, og neste år skal hun åpne separatutstilling i Kongsberg Kunstforening. I tillegg har hun gjort flere verker i offentlige rom, blant annet i Porsgrunn, Stockholm, Stavanger og på Kjerringøy.

Men utover den åpenbare håndverksmessige prestasjonen dette bildet representerer, så er det et annet fascinerende grep her. Motivet viser en av de mest øyeblikkspregede situasjonene jeg kan tenke meg: vannmasser i bevegelse. Det kan aldri se helt likt ut. De endrer seg i løpet av et millisekund og vil aldri komme til å se helt prikk likt ut som det gjorde akkurat i dette ene millisekundet.





Slik er vi vant med å se nettopp fotografier. Det ligger nærmest i fotografiets natur: Fotografier viser bilder av fiksert virkelighet, ett enkelt øyeblikk i tid og rom. Frosset fast som et bilde. Men dette er en tegning. Hvor lang tid har det tatt å forevige akkurat dette ene øyeblikket? Noen uker? Én måned? Hvem vet. Det er et enormt tidkrevende arbeid. Hundrevis av dedikerte timer foran papiret med nyspissede blyanter av forskjellig slag for å få til dette ene bildet.

Forholdet kunstneren må ha til akkurat dette vannmotivet, må være nært. Hver skumsprøyt og dråpe har krevd sin tid av henne. Om vi slik setter oss i kunstnerens sted, er dette kanskje ikke et bilde laget utelukkende for å vise noe frem. Det er kanskje like mye et arbeid som utfordrer kunstneren og betrakteren til å tenke over flyktighet og tid. Alle de små øyeblikkene som farer forbi og aldri legges merke til eller arkiveres for ettertiden. Som disse skummende vannmassene – i dette ene millisekundet – som kunstneren har brukt hundrevis av timer på å forevige.

