Opp, opp og rett ned

Årets sommerferie er over og det har gått opp og ned. Flere forventningsfulle oppturer, fulgt av like mange ville nedturer. Det har gått opp, opp. Sakte, sakte. Da vet du, at etter opp må det gå ned. Rett ned. Fort, fort. Av og til hengende opp-ned, det er både det verste og beste.