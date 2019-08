Gnagsår i ørene

Det er drøyt to uker igjen til valget, og jeg er allerede sliten. Sliten av å prøve å forstå hva politikerne egentlig mener. Hva mener for eksempel statsminister Erna Solberg når hun sier «at man er nødt til å innføre eiendomsskatt, blir dobbelt feil»? Vi kan nok gjette oss til at hun snakker om kommunene, men hvorfor sier hun ikke det rett ut? Hvorfor sier hun man?