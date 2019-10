Fitness-guru i solnedgang

Men hvordan vet du at du mangler kjernemuskulatur? Det er en kollega som spør etter at jeg har annonsert at jeg nå er blitt et noe motvillig medlem av et treningssenter. Sannheten har kommet for en dag. Å tro at det er nok å være aktiv i hverdagen for å holde seg i form, er som å tro på julenissen.