Verdens barn samlet seg om et budskap

De har vært umulige ikke å få øye på, disse regnbuetegningene. I rekkehus, boligblokker, eneboliger og som her, på fasaden til en barnehage, har de markert rommene der barn har befunnet seg under lockdown. De er utført i maling, fargeblyanter, plastperler, lego, trolldeig. På hvitt papir, brunt papir, hengende fra tråder, malt rett på vindusglasset, krittet på asfalten, laget som plakater og veiskilt etc. Trenden startet i Italia, selve episenteret for Covid-19 i Europa. Men til tross for de lokale forskjellene har form og setningsbudskap vært det samme: En regnbue, og ordene «Alt blir bra».