Den hemmelige hagen

Folk stopper ofte opp langs det gule gjerdet, under rusleturen, for å slå av en prat med Anne og hennes særboer og dreng Tormod Gåsbakk. For i hagen har de selskap av den sorte, kosete minigrisen Lilli Marlene, tre kalkuner, to haner, pudlene Chanel og Chanel (den yngre og den eldre), flere høner, utallige planter, busker, trær og bruksgjenstander. I 26 år drev Anne bruktbutikken «Tante Isabel» i Trondheim og er fortsatt ivrig opptatt av å ta vare på gamle bruksgjenstander. Mange av dem finnes i hagene foran og bak det gule huset ved Nidelva, der slekten har hatt tilhold i fem generasjoner med gartnere. Her drev hennes tippoldefar Harald Udbye, Udbyes handelsgartneri og senere frøhandel. Og nå åpner de altså opp hagen for trondhjemmerne en gang i uken. Fra en liten kafé midt i hagen med alle de to- og firbente fuglene og dyrene, kan du etter hvert nyte utsikten mot Nidelva med en kopp kaffe i hånda.