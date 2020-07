Det grønne skiftet

Og ikke kom trekkende med at 17 millioner biearter er avhengige av dem for å overleve. For det stemmer ikke. Løvetanna sprer seg med vinden. Og gudene skal vite at den reproduserer seg uten andres hjelp. Ikke er jeg interessert i å lytte til forslagene i Store norske leksikon og bruke løvetann som salat, snacks, kaffeerstatning eller vinlegging heller. - Vin lages av druer – alt annet er gjæret saft, tordnet forresten min gamle historielærer. Men det er en avsporing.