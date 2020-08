Akkurat slik ser kanskje et minne ut?

Til venstre her ser vi det som later til å være et påmalt fotografi av tynne gardiner, med lyset som siver inn fra utsiden. Noen flekker av bladgull glimter på overflaten og forsterker kanskje en assosiasjon til gyllent sollys. Midtseksjonen er mer abstrakt og kan oppleves som noe i retning av uvær, skyer, bølger og lignende. Om midtseksjonen kan få oss til å tenke på vind, så forsterkes dette inntrykket av seksjonen til høyre, hvor løsrevne små blader og frø danser over et rødlig, lett bilderom.