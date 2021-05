Visste du at landets første 17. mai-tog gikk i Trondheim?

Den klassiske grunnlovsfeiringen er i alle henseender det verst tenkelige vi kan gjennomføre under en pandemi som denne: Lange frokoster med slekt og venner, skåling og sang, borgertog og barnetog, et fullstappet sentrum og full rulle på tivoli, utesteder og restauranter. Men utendørs kan vi i det minste bevege oss, og utendørs i Trondheim befinner det seg et noe oversett, men høyst aktuelt kunstverk – til minne om landets første 17. mai, som gikk av stabelen lenge før det første barnetoget, som ble gjennomført i Christiania den 17. mai 1870. Få er kanskje klar over at Norges første 17. maitog gikk fra Ilevollen og inn til Trondheim sentrum i 1826.