Da poeten Witalij Miskow dro fra Stjørdal til Ukraina for å bli soldat

Han hadde kjørt tre hundre mil fra den lille leiligheten i Stjørdal og møtt sine to sønner i Polen hvor han lagret opp medisiner, klær og mat. Han skrev ned sine siste ønsker og sendte bestekameraten hjemme i Norge. Nå sto han på et kontor i den ukrainske hovedstaden Kyiv for å melde seg til krigstjeneste.