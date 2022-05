Her er materialvalget helt bevisst

Et større rosa felt, så et tynnere mørkerødt felt, så en strime grønt, et horisontalt svart felt, en blå horisont og en hvit himmel. Feltene tar liksom over for hverandre som ekko fra menneskeskikkelsen i midten av den rosa dammen. Figuren later til å være iført en form for verneklær og har sunket helt ned til skuldrene i den fargerike massen. Hendene stikker opp, som et slags siste rop om hjelp.