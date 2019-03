Denne skandalen klarer ikke politikerne å gjøre noe med

I snart 40 år har Trondheim slitt med et problem som ingen har klart å gjøre noe med. Godsterminalen på Brattøra ligger så å si midt i sentrum og dekker et område som er like stort som to, tre fotballbaner. Omtrent alle er enige om at dette arealet må brukes til noe helt annet enn jernbanespor, konteinere og trailere, men godsterminalen blir likevel liggende der, i år etter år.