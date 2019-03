Velgerne hopper, men ikke over bekken

Det er hovedtrekkene i Adresseavisens meningsmåling for februar – et halvt år før kommunevalget. Rødt og SV svinger seg opp på bekostning av Ap. Det er fortsatt et solid rødt flertall i trondheimspolitikken ifølge denne målingen. Dersom Rødt får en valgoppslutning på rundt sju prosent, kan det bli vanskelig å se bort fra dem når nye allianser skal dannes etter valget.