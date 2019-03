Gjestekommentar

De fleste gutter er helt ålreite

Det er dårlige tider for norske menn. Kanskje kan man si at noen få ødelegger for de mange. Men kanskje kan man også si at mediene er for ukritiske, og hopper på en hver historie som om det skulle være et allmenngyldig tilfelle av at menn krenker kvinner.