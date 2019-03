På høy tid at vi får innsyn i egen sykehistorie

Her hjemme heter det nye it-systemet Helseplattformen, og skal innføres i Midt-Norge om drøye to år. Kort og folkelig fortalt, er det et nytt journalsystem som er felles for pasienten, sykehuset, fastlegen og kommunehelsetjenesten. Det betyr at alle involverte, og ikke tilfeldige helsearbeidere som vil sjekke tilstanden hos naboen, har innblikk i din sykdom og sykdomshistorie. Systemene «snakker» altså sammen. Smart og effektivt, ikke sant? Og ikke minst – på høy tid?