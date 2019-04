Kan Frøya blir det nye Alta?

Lenkegjengen i Stilla ble til sist båret vekk. Sultestreiken foran Stortinget ble avsluttet, og demningen i Altaelva ble bygget. I mai 1987 ble kraftverket satt i drift. Selv om demonstrantene i Alta tapte, førte motstanden til at det ble lagt mer vekt på naturverdier i fremtidige konsesjonsbehandlinger, og det kom på plass en samlet plan for vassdrag og større vilje til å verne nye vassdrag mot utbygging. Ingen kan i dag si at aksjonene i Alta ikke hadde varig betydning for norsk energipolitikk. Det kan aksjonene mot vindkraft på Frøya og andre steder også få – etter hvert.