Knallrødt blir krevende for Ap

Målingen som Respons Analyse har utført for Adresseavisen og NRK Trøndelag i mai, er dårlig nytt for de som jobber for et politisk skifte i Trondheim. Dersom denne målingen spår riktig om valgutfallet, kommer Rita Ottervik til å bli valgt som ordfører – for femte gang. Det skyldes ikke først og fremst at Ap ligger an til å gjøre et godt valg. Trondheim holdes rødt takket være at Rødt og SV. Grønnfargen er det Senterpartiet og MDG som stiller opp med.