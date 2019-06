Abbasi blitt en del av flokken vår

Jaja. Så er det nå slik at vår stats forsøk på å sende denne Abbasi-familien til et sted på den andre siden av jordkloden, hvor de egentlig ikke hører hjemme, ikke har lyktes. Dette forsøket har kostet noen kroner. Staten vår har leid privatfly til en fet pris, og ikke mindre enn 18 – atten – politifolk, alle med bachelorgrad, har blitt beordret til å bistå ved denne begivenheten, i stedet for å beskytte oss mot kriminalitet (stakkars folk, var det drømmen da de tok utdanning?).