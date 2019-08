Høyres Ingrid Skjøtskift og Ap’s Rita Ottervik møttes til ordførerduell onsdag. Lokalet var smekkfullt og temperaturen høy. Likevel ble det klart ganske tidlig at de to er enige om mye. Hvis Skjøtskift skulle ta en overraskende seier i september, er det ingen grunn til å tro at byutviklingen plutselig vil ta en annen kurs.