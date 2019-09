Med middelklassen på hyttetur

Njuta! Utsikten over høstfjellet er balsam for sjelen. Med et glass crémant i hånden, fuktig hår etter kalde avrivninger i elva og gode venner, kan ikke livet bli stort bedre. Fy søren, så bra at venninnegjengen fikk til denne hytteturen, vi som har det så travelt i våre middelklasseliv. Vi har gått til topps i pustende turbekledning. Lette tursko på beina, de med såler som demper smertene i akillesen.