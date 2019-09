Kan vi tro på at de vil verne matjorda?

Nå skal byen bygges ut innenfra, det vil si at prosjekter «ute på landet» må vente. I den nye politiske plattformen har Senterpartiet, MDG og SV også fått aksept hos Arbeiderpartiet for at dyrkajord ikke skal omgjøres i kommende periode. Ikke nok med det, kommunen skal i tillegg vurdere å tilbakeføre områder som er satt av til boligformål i den nåværende arealplanen.