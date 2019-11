Høstmørket kryper inn. Øyelokkene blir tunge. Jeg er sliten i kroppen og i hodet noen timer etter lunsjen. Kroppen prøver å fortelle meg noe. Jeg henter meg nok en sur kopp kaffe fra automaten på jobb for å gi meg selv et kick. Doper hjernen med koffein for å holde meg i gang, komme gjennom dagen.