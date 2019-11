Drit i klimaet, det er snart jul

Det er den tida på året igjen. Julehandelen er over oss. Pengene sitter løst. Bestemor og gammeltante Olga skal ha nye vinglass og lysestaker. Jentene i syklubben må jo også få en pakke under treet. Kjerringa bare må ha nye øredobber. Bruttern klarer seg ikke uten et gavekort på Biltema. Så mye å shoppe, og så liten tid.