Ingen nåde i dagens Betlehem

Adventstiden er ekstra stemningsfull i Jesu fødeby. Som vi alle vet, kom Josef og Maria seg inn i den lille byen, selv om det ikke var rom for dem i herberget. De tre vise menn fra fjerne land trengte bare å følge stjernen for å finne veien. Den var åpen for alle, enda det som palestinerne i dag regner som sitt land, også den gang var okkupert. Men da var det romerne som styrte. Nå er det israelerne som har makten.