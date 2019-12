Hva er det med Jesus som egentlig vekker min interesse?

Han ble født i Betlehem, under den første romerske keiseren, Augustus. Julehøytiden er knyttet til et minne og feiring om at Jesus ble født. Ifølge evangeliene Lukas og Matteus ble barnet Jesus født av jomfru Maria. Vennene til Jesus, disiplene Matteus, Markus, Lukas og Johannes, skrev om deres personlige liv og lære gjennom erfaringer i et liv med Jesus. Evangeliene ble nedskrevet mellom år 60 og 90 etter Kristus. Det latinske ordet «evangelion», på norsk evangelium, betyr et godt budskap. Evangeliet er bøkene som inneholder budskapet og livet til Jesus. Vennene til Jesus mente at fødselen, døden og oppstandelsen av deres gode venn Jesus er et godt budskap til alle barn, voksne og eldre i hele verden.