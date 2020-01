SoMe, SeeMe, Metoo

«Studér fortiden hvis du vil spå om fremtiden», skal Konfucius angivelig ha sagt. Den kinesiske filosofen ble anslagsvis født i år 551 før Kristus, så vi kan ikke forvente at han kunne spå så langt fram som til 2020. Kanskje like greit å spare ham for lidelsen. Riktignok var samfunnet preget av kaos og maktkamp på hans egen tid, men Konfucius ville nok blitt sykt deppa, fått helt angst og noia om han hadde visst hvor gal verden skulle bli. Kinesere i oldtiden ble neppe noia i samme forstand som vi bruker begrepene i dag (nå blir vi jo deppa fordi vi ikke rakk bussen og ikke har råd til å dra til Syden). Kanskje kunne de meditere for å finne sjelero, men de hadde ikke muligheten til å ta ei yoga-økt på 3T og lese selvhjelpsbøker à la «Lev lykkelig med positiv psykologi» selv om verden raste sammen rundt dem.