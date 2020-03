For andre år på rad er Vibeke Løkkeberg i Trondheim 8. mars. Det kan jo skyldes at filmene hennes tross alt har fått bedre mottagelse i Trondheim enn i fødebyen Bergen. I fjor holdt hun 8. mars-appell. I år deltar hun på visninger av to av hennes filmer på Kosmorama som feiring av at regissøren nylig fylte 75.