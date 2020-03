Starten på influenser-karrièren ble raskt et mareritt

Svært mange voksne og unge er opptatte av realityshow, som for eksempel Paradise Hotel, Ex on the beach, Love island, Farmen og andre. Mange vil bli den neste kjendisen og influenseren, gå på eksklusive fester og få masse av «followers». Så langt er det få som snakker om hva som skjer bak fasaden: Psykiske problemer, trøbbel med penger, jobb og bolig, stadig fester og rus. Det gjelder så klart - og heldigvis - ikke alle, men det skjer med noen av dem. En ting som har vært lite fremme i media, er at noen av dem kan oppleve trusler i etterkant. Ofte kontakter de meg når truslene blir alvor.