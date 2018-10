Fikk pris for småbarnsgudstjenester i Lademoen kirke

KrF-er i sterk tvil: - Alle frir eller kjefter på oss nå *** Annette (48) har vokst opp med KrF. Nå er hun i sterk tvil om hva som er best for partiet i hennes hjerte ***

«Kirkeskipet» er en gudstjeneste tilrettelagt for de minste mellom 0–3 år og inneholder både liturgiske ledd og perioder med frilek. Barna får ta i bruk kirkerommet og være med på en gudstjeneste på sine egne premisser.

- Barna har utviklet gudstjenesten

- «Kirkeskipet» er blitt til gjennom å invitere små barn til å leke i kirken og observere hvordan de bruker kirkerommet. Barna har gjennom sin medvirkning og sine ønsker utviklet hele gudstjenesten sammen med oss, og har gjennom det gjort oss voksne vise. Vi tar barna på alvor som fullverdige mennesker, sier Ragnhild Stenholt, som er utdannet drama – og teaterpedagog.

Sammen med sogneprest Stein Ellinggard har hun vært prosjektleder for å utvikle gudstjenestene for små barn, et arbeid som begynte i 2015.

Seks småbarnsgudstjenester i halvåret

Lademoen menighet arrangerer seks-syv småbarnsgudstjenester i halvåret. Tre er på dagtid i ukedagene hvor også barnehager invitert. Ellers arrangeres gudstjenestene lørdag formiddag, blant annet denne lørdagen.

Steinholt har helt siden 1990-tallet vært opptatt av hvordan ulike mennesker opplever kirkerommet. I 1994 fikk hun Adresseavisens hedersrose for idé og regi på kvinneforestillingen «Livstegn» laget og vist i Mariakapellet i Nidarosdomen. I 2002 hadde hun idé og regi på «Speranzas reise», en teaterforestilling for barn fra 0–3 år i det samme kapellet.

Også forestillingen «Mellom himmel og jord» i Hamar Domen i 2007 var for samme aldersgruppe.

- Barna uttrykker tro, tvil og tilbedelse

- Barna uttrykker seg ikke bare gjennom ord, men enda mer gjennom kroppen. De ligger på gulvet og ser i taket eller løper rundt og jubler. Når barna kommer til kirken kan man ut fra hvordan de beveger seg og plasserer seg i rommet tydelig se om de er glade eller strever med noe inni seg. Vi opplever hvordan barna uttrykker tro, tvil og tilbedelse, sier Steinholt.

Se 360-bilde fra Lademoen kirke

Lystenningen et høydepunkt

Et av høydepunktene på gudstjenesten er lystenningen. – Den har vært et sentralt ledd helt siden starten. Det er tydelig at barna ser fram til dette under gudstjenesten, sier prisvinneren, som peker på at det vanskeligste under småbarnsgudstjenesten er å få de voksne til å sitte ned og være stille.

Prisen, som er på 50 000 kroner og et trykk av kunstneren Olga Grimsmo, ble delt ut av kirkerådsleder Kristin Gunnleiksrud Raaum under årets Trosopplæringskonferanse på Gardermoen.

«Utforske de minste barnas møte med det hellige»

I juryens begrunnelse for prisen heter det blant annet:

«Trosopplæringsprisen 2018 går til et arbeid som tar på alvor barn som troende spirituelle mennesker. Menigheten har vært villig til å endre sin tenkning og sine arbeidsmåter. Med åpent sinn er de gått inn i en prosess med faglig tyngde, tverrfaglig kompetanse og samarbeid med barnehager for å utforske de minste barnas møte med det hellige og det alminnelige og deres opplevelser i kirkerommet … Barna får møte kirken på sine egne premisser. Det gis rom for deres erfaringer og barna får utvikle sine egne rituelle trosuttrykk.»

