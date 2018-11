Åpner avdeling for de friskeste pasientene

Her kan pasientene oppleve at legevisitten skjer via Skype

Saken oppdateres.

Der kan pasientene oppleve at legevisitten skjer via Skype.

- Dette innebærer en reell utvidelse av sykehuset. Vi får 19 flere senger og 25 flere ansatte, sier Mette Røsbjørgen, sykepleier og prosjektleder for den nye lettposten.

Fullt sykehus

St. Olav opplever stadig oftere at sykehuset er fullt, og dette er en utvikling som vil fortsette. Derfor leter sykehuset etter muligheter for å utvide antallet senger. I vinter ble det i en prøveperiode på fire uker etablert en sengepost i pasienthotellet, og erfaringene var såpass gode at ledelsen nå vil gjennomføre et nytt og mer langvarig prøveprosjekt. I forrige uke ble den nye sengeposten åpnet med snorklipping og sprudlevann.

- Dette er en ny måte å behandle inneliggende pasienter på. Pasientene blir flyttet ut av sin klinikk og over til en ny sengepost. Her får de eget rom hvor også pårørende kan overnatte, sier Røsbjørgen.

Nøkkelkort

Den nye sengeposten er for de friskeste pasientene, men de behøver ikke nødvendigvis være oppegående. Det viktigste er at de er klar i hodet, slik at de kan orientere seg og håndtere et nøkkelkort. Er de i form til det, kan de benytte seg av buffeten i første etasje, men de kan også få mat på rommet.

- Dette kan være pasienter som skal ha eller har hatt et kirurgisk inngrep, og har behov for en overnatting, det kan være pasienter som har behov for antibiotika intravenøst, pasienter som er innlagt på grunn av ernæringsmessige problemer eller pasienter som går på langvarig strålebehandling, forklarer Røsbjørgen.

Det er voksne, somatiske pasienter som vil bli sendt til sengeposten. Alle skal være under behandling i sykehuset, og klinikkene har laget ulike medisinske kriterier for hvilke pasienter som kan få dette tilbudet.

Savnet fotskammel

- Etter de første fire ukene gjennomførte vi en evaluering. Pasientene som lå her, var veldig fornøyde, særlig de som lå her lenge. For dem var det fint å kunne ha pårørende hos seg, sier Røsbjørgen.

Hun sier de var spesielt spente på om pasientene følte den samme tryggheten ved sengeposten på hotellet som på de vanlige sengepostene.

- Pasientene sa de opplevde det som trygt, sier Røsbjørgen.

Men de fikk også tilbakemeldinger om ting som kunne vært bedre. Da Adresseavisen besøkte sengeposten, var det to ting en kvinne i 70-årene kom opp med etter å ha skrytt av hvor fint det var å bo på hotell uten å måtte betale noen regning:

- Det skulle vært en hårføner på badet. Og så hadde det vært fint med en fotskammel, sa hun.

- Nå er det både hårføner og fotskammel på plass. Og så har vi skiftet ut sengene. Vi opplevde at det var en del begrensninger på sengene vi hadde, så nå har vi fått sykehussenger som en kan heve og senke, sier Røsbjørgen.

Snor over senga

Nyetableringen har ført til 25 nye ansatte, dette er sykepleiere, helsefagarbeidere og en ernæringsfysiolog. Disse skal gå i turnus, slik at det alltid er medisinsk personell til stede hvis pasientene trekker i snora på rommet. Men posten vil ikke ha noen egne leger, for pasientene skal følges av lege ved avdelingen de tilhører.

- Hvordan skal legevisitten foregå?

- Det løser vi på ulike måter. Noen får tradisjonell visitt på rommet. Noen pasienter går tilbake til avdelingen de tilhører. I tillegg skal vi også teste ut visitt på Skype, ved at pasienten får en laptop med kamera, og så sitter det en lege på den andre siden. Vi har også en mulighet for at visitt kan foregå på telefon. Dette tilpasser vi hver enkelt pasient, sier Røsbjørgen.

Lavere pris

Målet med dette prosjektet er å gi utvalgte pasienter et bedre tilbud, og ikke minst bidra til at beleggssituasjonen på sykehuset blir bedre. Samtidig er det økonomisk gunstig for sykehuset at pasienter kan flyttes til en lettpost: Ifølge beregninger er døgnprisen på en lettpost på rundt 3000 kroner, mens et døgn i ordinær sengepost koster nesten det dobbelte.

Røsbjørgen sier det nå blir viktig at klinikkene tar i bruk denne lettposten, og sender pasienter til hotellet.

- Vi håper at dette kan være med på å bedre beleggsituasjon på sykehuset, sier fagdirektør Runa Heimstad til sykehusets interne nettside.

