De fire bildene det er snakk om er trolig utskrifter av bilder tatt fra butikkens overvåkningskameraer. De viser tre personer i halv- eller helfigur og et nærbilde av et ansikt. A4-arkene med bildene var teipet opp på glassveggen bak kassa, like ved utgangen av butikken og dermed godt synlige både for ansatte i butikken og kunder.