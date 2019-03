Slik unngår du trøbbel når du pusser opp og hyrer håndverkere

Carsten Henrik Pihl, Forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseiernes Landsforbund skriver i en e-post til Adresseavisen at en vanlig grunn til klager er for dårlig avtaler, eller manglende kontrakter. Han råder folk til å be om priser fra flere dersom det er større oppdrag. Det er også viktig å sjekke referanser på både kvalitet og om de overholdt avtalt tid.