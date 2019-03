- Guttene trenger en helsebror

- Jeg fikk min første Iphone da jeg gikk i tredje klasse på videregående. Sosiale medier og måten man kommuniserer med venner på har endret seg veldig siden da, sier Mari Holm Lønseth (27), som er stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag. Hun er ikke bare det, hun leder også det som kalles resolusjonskomiteen på Høyres landsmøte i helga. Det betyr at hun har en viktig rolle når det skal sorteres mellom forslag fra ulike fylker, og det skal bestemmes hvilken politikk Høyre skal ha en mening om. Psykisk helse for barn og unge er et område som skal prioriteres, og lages en egen uttalelse (resolusjon) på, ifølge Mari Holm Lønseth.