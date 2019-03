- Noen ganger oppfører pressen seg som pågående narkomane: Har du noe stoff til oss? Er det noe stoff!

TV2s avsløring om hvordan VG laget saken om dansevideoen med Trond Giske – som førte til at Giske ble vraket som kandidat til ledende tillitsverv i Trøndelag Ap – viser at heller ikke VG har skjønt at presseetikken omfatter hele den journalistiske prosessen, og ikke bare det som blir publisert, sier Per Edgar Kokkvold, tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund.