Politiet: 21 jenter ofre i omfattende overgrepssak

Trøndelag politidistrikt opplyser i en pressemelding onsdag, at de skal gi en redegjørelse for saken under en pressekonferanse torsdag formiddag. Adresseavisen er imidlertid kjent med saken. En 41 år gammel mann ble før jul pågrepet av politiet. 6. desember i fjor ble han framstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett. Han har sittet i varetekt siden.