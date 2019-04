- Et verdispørsmål å ikke bygge i parken

Planene om NTNU-utbygging er vanskelig for trondheimspolitikerne. De ønsker seg et bynært universitetsområde som også føles åpent og tilgjengelig for byens befolkning. Samtidig uttrykker flere av politikerne skepsis mot å bygge i Høyskoleparken og å rive bevaringsverdige hus i Grensen og nedover mot Samfundet.