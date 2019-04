Mosermiljøet har oppdaget nye hjerneceller

Først fant nobelprisvinnerne Edvard Moser og May-Britt Moser i Trondheim gittercellene. Nå har det samme forskermiljøet rundt nobelprisvinnerne funnet objekt-vektorceller. Forskerne mener funnet av disse cellene er like viktig som oppdagelsen av gittercellene. Samhandling mellom disse to celletypene er nødvendig for stedsansen vår.