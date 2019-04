- Dette rammer hele Namdalen

Onsdag la rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet fram sitt forslag til studiestruktur. Rektoren foreslår at Levanger og Bodø blir de to eneste campusene, men at universitetet skal ha studietilbud for spissa fagsatsinger i Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal. Forslaget innebærer at utdanningene i Namsos blir lagt ned og at teaterutdanningen i Verdal blir flyttet til Levanger.