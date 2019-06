Politikerne mener de ble villedet av Statens vegvesen:

Vil omprioritere penger for å rydde vekk køen på Klett

Bystyret ber Statens vegvesen sørge for å få bort køen på Klett, og er villig til å omprioritere penger i Miljøpakken for å få det til. Forklaringen fra vegvesenet er at bilene ikke kjører så tett som beregnet.