- Det er et slags enklere toplanskryss. I stedet for det som opprinnelig var planlagt, med E39 under og rundkjøring oppå, så bruker vi dagens løsning og bygger en bru eller «flyover» over rundkjøringa. E39-trafikken vil da gå uhindret, sa Frank Axel Lien i Statens vegvesen under et møte i Miljøpakkens kontaktutvalg onsdag.