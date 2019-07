Metallica døpte om konsert-område etter møtet med trøndersk familie

I over ett år hadde Endre Skjervø (45) fra Steinkjer gledet seg til å dra på Metallica-konsert for 23. gang. For et par uker siden fikk han vite at både han og datteren Birgitte Skjervø (24) var blant de ti heldige som skulle få møte bandet på en 15-minutters seanse før konserten startet. Til sammen skulle seks medlemmer fra Skjervø-familien stå i snake pit-området under konserten. De beste plassene på hele arenaen. Dette fikk den legendariske Metallica-trommisen Lars Ulrich til å døpe om området da han møtte familien.