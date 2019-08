Henter døde og sårede dyr ned fra fjellet

Indre Fosen kommune har av Fylkesmannen fått avslag på to søknader om å felle kongeørn. Kommunen har klaget på avslaget og det er nå sendt videre fra Fylkesmannen til Miljødirektoratet hvor det ligger til behandling. Søknadene ble sendt i midten av juni og midten av juli. Årsaken til at det er søkt om felling av en kongeørn er at kommunen mener tapene til sau- og reineiere er vesentlige, og at ytterligere tap må påregnes.