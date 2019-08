Stadtwerke München sier seg villig til å snakke med Frøya kommune om å bli kjøpt ut av vindkraftprosjektet

Saken oppdateres.

Det sier investeringsdirektør og ansvarlig for fornybar energi i Stadtwerke München (SWM) Christian Vogt som på vegne av SWM leder vindkraftutbyggingen på Frøya.

Utkjøp av utbyggerne har vært et av helgens store samtaleemner på Frøya etter at motstandernes støttespiller og øyas rikmann, Salmar-gründer Gustav Witzøe har sagt han er villig til å bli med på et spleiselag for å få stoppet utbyggingen.

- Jeg skal være med å bidra om utbyggerne går med på et «frikjøp», uten «umulige» krav som sist, uttaler Witzøe til froya.no.

Witzøe har ikke svart på Adresseavisens henvendelser.

Tidligere har SWM-sjefen sagt at det ikke er aktuelt å trekke seg ut av Frøya-prosjektet





Trønderenergi peker på SWM

Men det har Christian Vogt i Stadtwerke München som eier 70 prosent av vindkraftverket.

Trønderenergi eier de resterende 30 prosent, og tidligere i sommer nærmest oppfordret konsernsjef Ståle Gjersvold Frøya kommune til å forfølge utkjøpsmuligheten dersom den virkelig ønsker å stoppe utbyggingen.

Ifølge froya.no mente Gjersvold at Frøya kommune og næringslivet på øya fortsatt kan stoppe prosjektet om de vil, og antydet at kommunen kunne legge aksjeposten den har i Trønderenergi i en pott og be næringsaktørene å spleise på resten.

Verdien av Frøyas eierandel på 2,47 prosent i Trønderenergi er rundt 150 millioner kroner.

Samtidig pekte Gjersvold på SWM.

- Om Frøya kommune vil stoppe utbyggingen av vindkraftanlegg på Frøya, er eneste sjanse å gå i dialog med Stadtwerke München, uttalte Gjersvold til froya.no.

Må ha et alternativt fornybar-prosjekt i bytte

Til Adresseavisen sier SWMs Christian Vogt at han har fått med seg Witzøes uttalelser til froya.no og diskusjonen som går om å bli kjøpt ut.

- Dersom beløp og vilkår er gode nok, kan SWM være villig til å trekke der fra utbyggingen på Frøya?

- Vi har ennå ikke mottatt en offisiell forespørsel fra Frøya. Dersom det kommer, vil vi høre på hva de har å si. Jeg må ha flere detaljer, før jeg kan gjøre meg opp en mening om et eventuelt tilbud, sier Vogt og understreker at SWM ikke er en finansiell investor, men et offentlig selskap som bygger ut på Frøya for å skaffe fornybar energi til München.

- Hvis det skulle bli aktuelt å trekke oss ut, skal vi ha pengene vi har satset tilbake. Mer eller mindre. Men vi er en by som har et mål om å produsere like mye fornybar energi som Münchens innbyggere forbruker, og hvis vi skal oppgi Frøya-utbyggingen, må vi ha et alternativ som gir oss 60 megawatt slik som Frøya-anlegget er ment å gjøre, sier Vogt.

Stadtwerke München er 100 prosent offentlig eid av München by, og har satset på fornybar-prosjekter i flere land for å oppnå målet om forsyne byen med grønn elektrisitet innen 2025.

Det var i januar det ble kjent at tyske SWM hadde gått sammen med Trønderenergi om fire vindkraftprosjekter i Trøndelag

Kreves 150 pluss 300 millioner

I tillegg til en alternativ produksjonsmulighet, etter det Adresseavisen forstår, må SWM ha 300 millioner kroner, basert på at verdien av Frøyas eierpost i Trønderenergi er rundt 150 millioner kroner.

Tar opp spørsmålet i formannskapet

Frøya-ordfører Berit Flåmo sier til Adresseavisen at utkjøpsmuligheten har vært ukjent for kommunen, og at de ikke har mottatt noen henvendelser fra hverken utbyggerne eller næringslivsaktører på Frøya.

- Men jeg ser det nå som naturlig å ta en diskusjon i formannskapsmøtet mandag om hvordan vi skal forholde oss, sier Flåmo.

Witzøe: - Jeg skal være med å bidra

Da Tore Strømøys avis froya.no kontaktet SWMs styreleder, ble de henvist videre til Christian Vogt i Trondheim.

«Om kommunen ønsker å forhandle om muligheten for å «kjøpe» vindparken, bør det gjøres ved at offisielle fra Frøya kommune går i møte med generaldirektør Christian Vogt i Midtgard vind», var svaret froya.no fikk.

Ifølge samme avis oppfattet Salmar-sjef Gustav Witzøe dette som at SWM inviterte til diskusjon, og oppfordret Frøya kommune til snarest å kontakte Christian Vogt for å diskutere et kjøp.

- Om det viser seg at det er mulig å komme fram til en utkjøpsavtale som kan stoppe vindkraftutbyggingen på Frøya, ja så må kommunen kalle inn næringslivet på Frøya slik at vi ser om vi kan klare dette løftet. Jeg skal være med å bidra om utbyggerne går med på et «frikjøp», uten «umulige» krav som sist, sier Witzøe til froya.no.

Gustav Witzøe har også tidligere markert seg som en ihuga motstander av vindkraftutbyggingen på Frøya, ikke bare i ord. I i vår fortalte han til Adresseavisen at han finansierte juristhjelp til Nei til vindkraftverk på Frøya-aksjonen.