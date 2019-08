Søndag klokken 13 samlet Frp sitt landsstyre til å behandle en skisse til avtale melllom regjeringsparteien for nye retningslinjer for bompenger. Drøyt tre timer senere sto partileder Siv Jensen og de to nestlederne Sylvi Listhaug og Terje Søviknes foran pressen og kunngjorde at Frp nå slutter opp om skissen.