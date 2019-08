Fjerner parkeringsplasser i Fjordgata og på Bakklandet

Adresseavisen presenterte torsdag en meningsmåling som sier at nærmere 80 prosent av Trøndelags befolkning ønsker at lokalpolitikerne tar sterkere grep i klimapolitikken. Det er SV glad for. Partiets ordførerkandidat, Mona Berger, legger nå fram en rekke punkter som de ønsker å ta med seg i eventuelle forhandlinger etter valget. SV mener Ap til nå har sviktet i klimapolitikken. Her legger de fram helt konkrete forslag for å begrense biltrafikken.