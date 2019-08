- Vi kan ikke stole på Sp her i Trøndelag

En Sentio-måling utført for LO i Trøndelag viser at 81 prosent av 1000 spurte i Trøndelag ønsker å vite om Senterpartiet på fylket velger borgerlig side, eller om de står der de er på rødgrønn side. Og det vil de vite før de går til valgurnene. Bare 9 prosent sier at de ikke vil vite, og 10 prosent er usikre. Spørsmålet velgerne fikk var: Mener du at velgerne før valget bør få vite om Senterpartiet vil styre sammen med Frp og Høyre eller med Arbeiderpartiet?