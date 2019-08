- Det er viktigere for meg at de stemmer ungt enn at de stemmer Venstre

- Jeg har regnet ut at gjennomsnittsalderen i kommunestyret i Vikna er over 50 år, og det er ingen som er under 30. Da er det lett å overse ungdom, sier Guro Holm Skillingstad (18). Hun er elev ved Ytre Namdal videregående skole, og deltok i dag i skoledebatt der for Venstre.